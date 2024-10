Dem, partono gli incontri coi cittadini. Prime tappe a Cafaggio a Grignano

Per questo sabato il Partito Democratico di Prato ha organizzato due iniziative di dibattito e confronto a Grignano e Cafaggio. Agli incontri parteciperanno, oltre alla cittadinanza, amministratrici e amministratori pubblici, segretarie e segretari di circolo, iscritte e iscritti dem. Sarà l’occasione per fare il punto sugli impegni presi in campagna elettorale e sui programmi dedicati ai vari paesi e alle varie frazione della città. "Un lavoro che non parte da zero – dice una nota della segreteria provinciale – , ma è il risultato delle campagne di ascolto condotte dal Pd per oltre un anno e mezzo. L’obiettivo, a quattro mesi dalle elezioni amministrative, è ascoltare le voci dei cittadini, raccogliere le loro idee e affrontare insieme le sfide e le opportunità che riguardano la città. Attraverso questo percorso di partecipazione – conclude la nota di via Carraia –, i dem intendono rafforzare il dialogo e il confronto, rendendo il governo cittadino sempre più inclusivo e vicino ai bisogni reali della popolazione". Il primo appuntamento odierno sarà quindi a Grignano, a partire dalle 9.30, presso il Circolo Arci Bruno Cherubini di via Bambini. Il secondo è invece in programma a Cafaggio dalle 11.30, presso la Casa del Popolo di Cafaggio in via del Ferro. Nella foto il segretario provinciale Pd Marco Biagioni