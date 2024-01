Degrado al Macrolotto zero: "Spacciatori notte e giorno e fioriere usate come cestini"

Spazzatura lasciata ovunque, spaccio e malavita, soprattutto nelle ore notturne. La denuncia arriva da Patrizia Ovattoni, consigliera comunale di FdI. "Negli ultimi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti del Macrolotto Zero i quali lamentano la squallida situazione in cui si trovano da svariati anni - afferma - Degrado dovuto da spazzatura lasciata ovunque, come documentato dalle foto, nonché da spaccio e malavita, soprattutto nelle ore notturne. A tutto ciò, poi - precisa l’esponente di FdI - va aggiunta l’illegalità nelle aziende e il proliferare di abitazioni occupate adibite impropriamente a laboratori occulti". Un copione che va avanti da anni secondo l’esponente di centrodestra. "Purtroppo, le cose vanno avanti così, per incapacità di gestione e mancata volontà di risoluzione. Prova ne è l’ennesimo tentativo fallimentare per togliere il degrado imperante con soldi pubblici sprecati nei progetti del mercato coperto e del Prismalab - aggiunge - Due cattedrali nel deserto circondate da rifiuti e degrado; e come non parlare delle nuove fioriere utilizzate come bidoni della spazzatura ulteriore incapacità di comunicazione di questa amministrazione. Forse era meglio lasciare i vecchi posti auto per i residenti e negozianti. Per colpa del lassismo del Comune si respira senso di impunità lasciando persone a fare di tutto, perché tutto gli è concesso".