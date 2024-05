Da 22 anni con le scuole di Toscana e Umbria

E così anche quest’anno siamo arrivati al termine della manifestazione, l’avvincente avventura che coinvolge in Toscana, Umbria e provincia di La Spezia circa 10.000 studenti. Quasi 500 i cronisti in erba pratesi che anche in questa edizione non hanno fatto mancare fantasia e originalità. Ciascuna scuola, grazie al proprio team di ‘redattori’ (divisi per classi o per gruppetti), si è occupata della realizzazione di più articoli per ciascuna delle pubblicazioni a loro riservate, su un argomento scelto proprio dai ragazzi. Pagine ben realizzate, curate nei minimi dettagli e che hanno reso davvero difficile il compito della giuria.