Corte delle Sculture a tempo di jazz. Un viaggio dalle sonorità intime

Riflettori puntati sulla Corte delle sculture, uno dei palcoscenici più affascinanti dell’estate pratese. E musica sia, anche nell’ultimo scorcio di questo caldo luglio. Si viaggia sulle note di jazz ma non solo all’ombra dell’affascinante ciminiera del polo Campolmi con un duo imperdibile martedì 23 luglio (alle 21.30). Gianni Zei alla chitarra e Roberto Benvenuti alla fisarmonica sono le colonne portanti di "Six Strings & Jazz Musette", una formazione che ormai è una presenza collaudata del cartellone Prato Estate anche nelle edizioni passate: la sonorità intima e graffiante della chitarra di Zei si coniugherà a quella più morbida della fisarmonica di Benvenuti. E così i due strumenti più popolari al mondo viaggeranno partendo come due ‘migranti virtuali’ dal Belpaese per finire in Sud America (Brasile) e negli Stati Uniti per poi tornare in Italia passando per la Francia. Sarà un viaggio emozionante dalla musica brasiliana al Jazz Musette: una sonorità intima e allo stesso tempo graffiante, piena di tensione ritmica ed energia che si esprime a tratti in un virtuosismo strumentale mai fine a sé stesso.

Da una parte il magico mondo dei suoni prodotti dalla fisarmonica di Roberto Benvenuti, talentuoso interprete che si destreggia fra i più vari stili musicali, dall’altra la chitarra altrettanto magica di Gianni Zei per un scoppiettante duo estivo di cui nel mese di maggio c’è stata una piccola anticipazione sulla trasmissione di White Radio, "Jazz in White Tv", a cura di Marco Milanesi ed Ettore Pacini. Ingresso libero fino a esaurimento posti. La settimana alla Corte delle sculture proseguirà in musica con "Here, There And Everywhere" con l’omaggio a Paul McCartney a cura di AdA Accademia degli Alterati: mercoledì 24 luglio, sempre alle 21.30, Anna Maria Castelli (voce), Adriàn Fioramonti (chitarra) e Vittorio Fioramonti (contrabbasso, armonica, voce) daranno vita a una serata per celebrare uno dei più grandi talenti della storia della musica moderna. Un’opportunità per rivivere i momenti più iconici della carriera dell’ex bassista dei Beatles: anche in questo caso l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.