Coppini è il nuovo presidente Auser: "Nel 2025 festeggeremo i 20 anni"

Piero Coppini è il nuovo presidente di Auser dei Comuni medicei. Coppini di Poggio a Caiano, è un ex commerciante, presidente anche del Viola Club e ora è pronto per questa nuova avventura nel campo del volontariato. Coppini subentra al posto di Paolo Cintolesi.

"Sono contento di questa elezione – racconta Coppini – e fra l’altro, quest’anno festeggiamo 20 anni di attività. Siamo 169 soci, abbiamo due automobili disponibili e nel 2024 abbiano effettuato 119 accompagnamenti presso ospedali e strutture sanitarie, 80 accompagnamenti per farmacie e supermercati. Inoltre abbiamo organizzato 11 eventi fra cene di beneficenza, presentazioni libri, la tradizionale festa di ferragosto con la cocomerata nel parco del Bargo, poi una mostra di pittura, i pomeriggi dedicati al ballo".

L’Auser "Il Bargo" dei Comuni medicei – che ha sede in via Regina Margherita 11 a Poggio a Caiano – si occupa del sostegno agli anziani, in particolare per l’accompagnamento alle visite mediche, al supermercato, al cimitero. Durante l’anno i ricavati delle iniziative vengono "girati" al Comune sotto forma di buoni spesa della Coop Bisenzio Ombrone che poi il servizio sociale professionale distribuisce alle famiglie seguite. I volontari di Auser gestiscono poi la pizzeria del Bargo nel periodo di apertura, che coincide con la bella stagione, in primavera ed estate.

Nel 2024, il 4 novembre, l’Auser di Poggio a Caiano, con l’aassociazione Diapason e l’aiuto di Fondazione Cassa Risparmio Prato, organizzò l’iniziativa "In volo con Francesco". L’attuale pontefice fu raccotato da un punto di vista unico: quello dei vaticanisti che lo seguono nei suoi viaggi attraverso il mondo. Vania De Luca, vaticanista del Tg3 Rai, ne parlò alle Scuderie Medicee, introdotta dal giornalista pratese Gianni Rossi.

Maria Serena Quercioli