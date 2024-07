"Cooperazione nel rispetto reciproco e sinergia sulle rinnovabili"

"Questa visita storica nasce nel solco del lavoro fatto negli ultimi anni dal governo di centrodestra, un lavoro che è proseguito a tutti i livelli, fino a quello locale che mi ha visto impegnata in prima persona sul territorio pratese. Da anni organizzo incontri con le imprese cinesi, visite, scambi e le relazioni crescono ogni giorno sul piano del rispetto reciproco, nel rispetto dei diritti e dei doveri. Lo scorso mese ho promosso un incontro a Roma con interlocutori italiani e cinesi e ricordo l’affetto della controparte cinese per uno statista internazionale come Silvio Berlusconi. Su queste basi si può fare molto per la crescita di entrambi i paesi, ognuno con le sue peculiarità ma in sinergia". Lo afferma l’onorevole Erica Mazzetti (foto), deputata e responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, che rimarca: "Rispetto reciproco, legalità, spirito di cooperazione e una comune cultura del lavoro sono le stelle polari delle relazioni bilaterali tra i nostri due paesi, come ribadito dalla premier e come sempre detto dal ministro Tajani". "Sono convinta – prosegue Mazzetti – che su queste direttrici la cooperazione possa crescere ulteriormente, a partire da quei settori nei quali la Cina primeggia, come l’energia, soprattutto le rinnovabili, lo sviluppo tecnologico, le infrastrutture, le risorse umane specializzate nella tecnica di cui il nostro Paese ha bisogno. In tal senso, sono indispensabili le iniziative come quelle del Forum in scena a Pechino, al quale partecipano oltre 100 imprese italiane, ma è fondamentale anche il continuo confronto e la sinergia fra la politica e le realtà locali, su canali consolidati. In questo modo possiamo anche far crescere l’export e colmare lo sbilancio commerciale. Da pratese dico che cooperare può non essere facile, ma è necessario: l’inclusione si fa con il lavoro e la legalità, rispettando diritti e doveri".