Controlli anti droga, un denunciato

Controlli a tappeto contro lo spaccio di droga anche nei giorni delle festività natalizie. La polizia ha monitorato con servizi straordinari alcune aree critiche della città, in cui si sono registrati fenomeni legati alla creiminalità diffusa e di degrado dovuti in gran parte alla compra-vendita di sostanze stupefacenti. Non solo: da qualche tempo l’attività, oltre a riguardare le aree del centro cittadino, è stata estesa al territorio del comune di Vernio, da dove sono giunte numerose segnalazioni di situazioni di degrado che minano la percezione di sicurezza dei cittadini.

Così nel pomeriggio del 27 dicembre sono stati impiegati tra Prato e Vernio quindici operatori, tra cui sette della questura (quattro dei quali in forza alla squadra mobile) e sei del reparto prevenzione crimine, oltre ad un’unità cinofila della polizia municipale.

Nel corso dei controlli anti spaccio e anti degrado, i poliziotti della squadra mobile hanno fermato e denunciato un uomo di nazionalità marocchina, quarant’anni, residente a Prato, in regola con le norme sul soggiorno, ma con precedenti di polizia e già conosciuto alle forze dell’ordine. Lo straniero è stato trovato in possesso di dodici grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre a tre grammi di hashish: la merce era custodita all’interno di un veicolo che usava per i suoi spostamenti.

Per quanto riguarda, invece, l’attività messa a punto dalla polizia nel comune di Vernio, un equipaggio del reparto prevenzione crimine di Firenze ha elevato una violazione amministrativa nei confronti di un giovane, anch’esso di nazionalità marocchina. L’uomo, che era in compagnia di un connazionale, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, che deteneva per uso personale.