Confronto sul centro storico. Appuntamento al Murà. Il programma dei dibattiti

Si dice centro, si legge un insieme di problemi ma anche di opportunità e potenzialità. Sicurezza, viabilità, accessibilità e ritorno di servizi sono fra i temi al centro del confronto fra i candidati sindaci oggi alle 14 al ristorante Murà in piazza San Marco: a moderare l’incontro organizzato dal comitato "Io c’entro" sarà il caposervizio de La Nazione di Prato, Leonardo Biagiotti. Un faccia a faccia fra chi si propone alla guida della città sulla "ricetta" per migliorare il salotto buono di Prato con spunti e idee in un’occasione aperta alla cittadinanza.

Ci si sposta in serata a Chiesanuova, alle 21, per l’incontro promosso dai Comitati Riuniti Chiesanuova al circolo Favini con alcuni candidati sindaci. Fra i temi la gestione delle aree verdi, piste ciclabili, parcheggi, decoro urbano, mercato rionale e l’ipotesi di un tempio crematorio. Si muove anche l’Aci per coinvolgere i candidati sindaci su temi come mobilità, trasporti, viabilità, con un ciclo di incontri distinti. In calendario tre appuntamenti con altrettanti esponenti in corsa: Gianni Cenni, sostenuto dal centrodestra, sarà il protagonista dell’incontro di lunedì 13 maggio. Il giorno dopo per il centrosinistra sarà la volta di Ilaria Bugetti, il 21 maggio toccherà a Mario Daneri (Prato Merita). Gli appuntamenti sono in programma alle 18 al Palazzo delle Professioni di via Pugliesi, nella sala della Torre. Ci saranno poi altri due confronti: il primo lunedì alle 21 al cinema Eden, sempre sui problemi del centro, organizzato da Eros Ossani, patron della multisala di via Cairoli. Il secondo martedì alle 21 nell’auditorium del Gramsci-Keynes in via di Reggiana su famiglia e giovanile.