Concorso teatrale: "Clara Calamai"

Torna il concorso teatrale "Premio Clara Calamai". Dopo la prima fortunata edizione sono di nuovo aperte le iscrizioni: c’è tempo fino al 12 febbraio per presentare domanda.

Il concorso rivolto a chiunque abbia come passione la scrittura,

è organizzato da Nova Humanitas. Il tema

è in rosa: portare alla

luce la storia di un personaggio femminile importante o che, comunque, si considera tale. Due le sezioni previste: una per monologhi editi e inediti, scritti da donne o da uomini ed interpretati

da donne. E la seconda sempre per monologhi editi e inediti, scritti da donne o da uomini ma in questo caso interpretati da uomini. La lunghezza deve essere al massimo di 10 minuti. Gli elaborati andranno inviati a: [email protected]. Per avere informazioni c’è la mail: [email protected]. (379.2415710).