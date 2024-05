Concorso Lilt per le scuole. Ecco i vincitori

"Dolore e sofferenza nel malato oncologico" è il concorso bandito dalla Lilt sede di Prato per l’anno scolastico 2023-24. Al concorso hanno partecipato gli studenti del liceo scientifico Copernico e del Cicognini Rodari-liceo di scienze umane Gianni Rodari, con elaborati scritti ed elaborati artistici. Il tema affrontato, molto complesso, è stato un momento di riflessione e di stimolo per i giovani ad aprirsi al volontariato e all’impegno civile in una società che sta invecchiando e che richiede un maggior impegno sociale, a cominciare anche dalla giovane età. "È importante formare i giovani perchè considerino i malati ed in particolare i malati anziani, come una risorsa da preservare, e gli ’ultimi’ come individui da aiutare e non come scarto da eliminare", dicono dalla Lilt, spiegando il senso dell’iniziativa. Dopo l’illustrazione del concorso da parte di Elena Cecchi (biologa) e Brunella Lombardo (psicologa) sono stati proclamati i vicitori. Ecco chi sono: Ilaria Cirillo del liceo Copernico e Ginevra Scernio dell’istituto Cicognini Rodari, che hanno presentato elaborati scritti; Alonso Andrea Vannucchi del liceo Copernico e Nicole Troka dell’istituto Cicognini Rodari, vincitori per l’elaborato artistico. I premi sono stati consegnati da Alberto Candidi, direttore sanitario di Lilt Prato. Poi è stato presentato anche il concorso per il prossimo anno scolastico sul tema "Prevenzione oncologica come progetto di vita".