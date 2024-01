Comeana: la sala prove per la musica è gratuita

Una sala per prove musicali a disposizione gratuitamente fino alla fine di gennaio.

Allo Spazio Giovani di Comeana, il Comune di Carmignano ha allestito questa sala, inaugurata lo scorso 15 dicembre, ecco l’orario di apertura: il martedì e venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 15 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13. Occorre prenotare almeno 24 ore prima telefonando allo 055 8716213.

La sala è un ambiente di 15 mq dotato di strumentazione professionale, insonorizzato, trattato acusticamente con pannelli fonoassorbenti atti a garantire un’acustica ottimale, climatizzato e completato da set silenziati di ricambio aria.

La strumentazione di sala è composta da: batteria Pearl Roadshow, dotata microfoni panoramici per rullanti e grancassa; tastiera professionale Yamaha, 88 tasti pesati, 630 voci strumentali, display, amplificatore basso Ampeg, amplificatore chitarra Blackstar Studio 10, mixer professionale con 16 canali audio di cui 10 ingressi microfonici, 8 ingressi di linea, 4 ingressi di linea stereo, scheda effetti integrata con 16 presets, porta usb audio e una coppia casse acustiche amplificate.

La strumentazione è quindi altamente professionale e l’utilizzo sarà gratuito ai residenti carmignanesi e per i minori sarà necessaria la compilazione dei moduli da parte dei genitori.

Ogni gruppo non potrà prenotare per più di due volte la settimana la sala e ciascuna sessione di prove dovrà avere una durata minima di 1 ora e non potrà superare le 3 ore mentre i singoli musicisti potranno utilizzarla al massimo una volta a settimana e per 1 ora.

M. Serena Quercioli