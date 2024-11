Circolo Prato 2010. Una brutta sconfitta

Brutta sconfitta per il Circolo Prato 2010. Nella sfida della quinta giornata di serie A1 maschile contro il Tennistavolo Norbello, ancora a zero punti, i sardi padroni di casa si sono imposti per 4-0 contro i pratesi. Il Circolo Prato 2010 ha affrontato la trasferta sarda senza gli stranieri, con il giovane Allegranza, il veterano Fatai e il tecnico Kun come terzo giocatore. Nella prima sfida l’argentino Gaston Alto ha ceduto ai vantaggi il primo set a Giacomo Allegranza e nei successivi tre ha innestato la marcia giusta, imponendosi per 3-1. Stesso schema nel secondo singolare, con Adeyemo Fatai che ha fatto suo il primo parziale ai punti di spareggio, e il russo Sergei Mokropolov che non ha avuto problemi ad aggiudicarsi gli altri tre. Marco Cappuccio ha incrementato il margine dei sardi, prevalendo agevolmente sull’ungherese Csaba Kun, e Mokropolov ha ottenuto la quarta vittoria con un secco 3-0 su Allegranza. Nelle ultime due gare del girone di andata la squadra pratese ospiterà al Cicognini l’Apuania Carrara (venerdì 12 dicembre) e poi chiuderà sabato 21 dicembre sul campo della matricola Servigliano. In classifica conducono Marcozzi e Apuania Carrara con 8 punti, davanti a Sassari con 5, a Virtus Servigliano e Bagnolese con 4, a Il Circolo Prato 2010 con 3 e a Top Spin Messina e Norbello con 2. Marcozzi, Sassari, Bagnolese e Top Spin Messina hanno una partita in meno. L.M.