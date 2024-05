Centri estivi in mezzo a stelle e pianeti

Ci sono le proposte educative dedicate ai centri estivi del Museo Italiano di Scienze Planetarie. Le attività, disponibili per associazioni, scuole, parrocchie e gruppi saranno attive nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Per gruppi misti di ragazzi fra gli 8 e i 12 anni il pacchetto comprende la visita alle collezioni del Museo e il gioco a squadre Il puzzle scientifico.

Per gruppi misti di bambini fra i 4 e i 7 anni dopo la visita alle collezioni del Museo viene proposta l’attività manuale Guarda che Luna! Le proposte possono essere prenotate dal martedì al venerdì, a partire dalle ore 9.30/10 in funzione delle esigenze dei gruppi, e avranno una durata di circa 2 ore per un costo a bambino di 5 euro (per accompagnatori e bambini con disabilità, l’ingresso è gratuito).

Inoltre, in collaborazione con l’associazione astronomica Quasar, il martedì ed il giovedì, c’è anche lo spettacolo al Planetario adiacente al Museo per entrambe le tipologie dei gruppi. La durata è di circa 30/40 minuti ed il costo è di 2 a bambino/a. La prenotazione alle attività è obbligatoria.

Per informazioni, richieste e prenotazioni scrivere all’indirizzo

[email protected] oppure telefonare allo 0574 44771.