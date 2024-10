Censimento al via. Coinvolte 5.700 famiglie. Il Comune in campo

E’ stato aperto il nuovo Centro Comunale di Rilevazione in piazza del Pesce 3, che fornisce ai cittadini un servizio di informazione e assistenza gratuita alla compilazione dei questionari relativi al censimento Istat.

Sono in arrivo per 5.700 famiglie pratesi le lettere dell’Istat per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni , che si svolgerà fino al 23 dicembre 2024. Ad illustrare i contenuti dello sportello, gli orari di apertura e le tempistiche previste sono stati l’assessore ai Servizi al cittadino Diego Blasi e la coordinatrice dell’Ufficio comunale Censimento Elena Cappellini. Il Censimento, che dal 2018 è diventato annuale e campionario, permette di misurare le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Offre inoltre informazioni indispensabili a chi ha responsabilità di governo e di programmazione territoriale e alle istituzioni, per valutare le politiche realizzate. Le famiglie che fanno parte del campione verranno avvisate tramite lettera, in cui sono presenti le credenziali di accesso per accedere al questionario online. Fino al 9 dicembre 2024 quest’ultimo può essere compilato in autonomia, anche presso il Centro comunale di rilevazione (CCR), dove sono presenti postazioni con accesso a internet ed è possibile ricevere l’assistenza di un operatore comunale. "L’apertura del nuovo ufficio del Centro Comunale di Rilevazione – ha dichiarato l’assessore Diego Blasi - mette a disposizione della città uno strumento nuovo e importante che ci aiuterà in questa fase di censimento". 18. È possibile anche chiamare il numero verde gratuito 800-301-650.