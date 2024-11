Cena e spettacolo per beneficenza

Teatro, musica dal vivo e cena sabato alla Badia di Vaiano, dove le associazioni Aiuti alla vallata e la Nuova Compagnia hanno organizzato un evento il cui ricavato servirà per autofinanziare le rispettive attività. Una location suggestiva, il chiostro della badia, sarà la cornice per lo spettacolo "Dove va a finire tutto questo amore?", firmato dall’associazione culturale Il Gabbiano, che ha debuttato a Le Rinascenze di Marlia lo scorso agosto, per la regia di Mike Ricci e col supporto tecnico di Alessandro Braccini. I testi sono stati ideati e scritti dai protagonisti stessi, Daniela Bertini e Massimo Canneti. Storie di amori finiti, che, insieme a testi scritti e altri scelti da Ricci, guidano nelle vite di chi li ha attraversati. Lo spettacolo avrà tre repliche: ore 19, 20 e 21. A seguire cena e musica al circolo Anspi di Vaiano. Info: [email protected] e

prenotazionial numero: 3355615706 .