"Cementificazione selvaggia. Così aumenta il rischio alluvione"

Centrodestra montemurlese contro l’amministrazione denuncia l’aumento del rischio di allagamenti dovuto anche alla crescente cementificazione del territorio. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Matteo Meoni e il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Marchi vanno all’attacco: "Il suolo in alcune zone non riesce più ad assorbire l’acqua e nonostante ciò l’amministrazione ha ignorato i segnali di allarme - dicono -. In alcuni comuni limitrofi c’è stata un inversione di rotta sul tema del consumo di suolo, come ad esempio nella vicina Carmignano dove il sindaco Prestanti ha presentato due linee guida per il suo Comune: ’consumo zero di suolo e incentivi agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana’. Invece a Montemurlo ci sono progetti in atto come la costruzione di un nuovo teatro ad Oste invece che una area verde, e la costruzione di un grande edificio scolastico in via Labriola a Bagnolo, interventi che potrebbero aumentare il rischio idrogeologico e idraulico del territorio montemurlese".

Matteo Mazzanti, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, ricorda che anni fa l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) aveva bocciato il comune di Montemurlo per il consumo eccessivo di suolo, e Mazzanti sottolinea inoltre il legame tra la cementificazione e l’aumento del rischio idrogeologico ricordando "le numerose raccolte di firme fatte dai cittadini per arginare la folle cementificazione del territorio voluta dall’amministrazione". I leader del centrodestra montemurlese chiedono all’amministrazione "di rivedere i propri progetti e di investire in soluzioni di contenimento al rischio idraulico per garantire la sicurezza dei cittadini".