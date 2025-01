Catasto degli incendi boschivi. Ecco le aree dove scattano divieti

Il Comune di Montemurlo ha adottato l’aggiornamento del Catasto incendi boschivi e rilevazione dei territori comunali percorsi dal fuoco per gli anni 2021-2023 e l’eliminazione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli. Gli atti sono depositati all’ufficio urbanistica (via Toscanini 1) e sul sito www.comune.montemurlo.po.it.

È possibile prendere visione dei documenti e presentare osservazioni entro e non oltre il 7 febbraio. Le aree sono un appezzamento di terreno in zona Albiano nel luglio 2022, un’area in località la Gualchiera nell’agosto del 2022 e una porzione di bosco alle Cavallaie nell’ottobre 2023. Su queste aree gravano specifici vincoli: per 5 anni non sarà possibile rimboschire e per dieci anni dall’incendio divieto di edificare mentre per 15 anni sarà impossibile cambiare la destinazione d’uso del terreno.