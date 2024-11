Carmignano out per lavori. Ci si arriva solo da Poggio

Domani parte il cantiere di Publiacqua sulla via Carmignanese e un tratto di strada sarà chiuso per un mese, dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e solo nei feriali. I disagi non mancheranno, per i pendolari ma in particolare per gli studenti della scuola media Pontormo e i bambini dell’asilo materno di Santa Cristina a Mezzana: per andare e tornare come minimo servirà una mezz’ora in più.

"I lavori sono necessari – dice il sindaco Edoardo Prestanti – perché questo è un impegno storico che alla sua conclusione consentirà di eliminare 13 scarichi diretti ancora presenti. E’ anche una questione di civiltà: non potevamo continuare con i vecchi scarichi. E l’aver ottenuto 9 milioni per questa azione ha un’importanza strategica". Via Carmignanese sarà chiusa al traffico dal civico 124 all’incrocio con via della Cantina e Carmignano sarà raggiungibile solo da Poggio attraverso la Statale e Seano. Il sindaco spiega anche che non è stato possibile fare i lavori con senso unico alternato: "Lo abbiamo chiesto e almeno nel 30% dei tratti ottenuto. Proprio per ridurre al minimo i disagi abbiamo anche chiesto a Publiacqua di prevedere saggi aggiuntivi per valutare in ogni tratto la possibilità di evitare la chiusura della strada. E’ un cantiere che va avanti da un anno, da Comeana a Santa Cristina a Mezzana, passando per La Serra, quindi non era possibile limitare i lavori al periodo estivo. Così come non è stato possibile aprire il cantiere solo di notte, per il tipo di intervento, ma anche per l’impossibilità di approvvigionarsi di alcuni materiali".

Autolinee Toscane ha pubblicato la deviazione della linea 210 e del servizio pronto bus. Una delle criticità rimane la linea diretta alle stazioni di Signa e Lastra a Signa: fino ad oggi c’erano due linee, una che partiva da Seano, attraverso Poggio, l’altra sempre in partenza da Seano ma passava da Carmignano. Adesso Carmignano sarà "isolato" dalla linea per la stazione: i cittadini avevano chiesto di far salire una delle due corse in partenza da Seano a Carmignano, ridiscendere e proseguire per Poggio, ricalibrando ovviamente gli orari ma la proposta non è stata accolta. Tutte le variazioni degli orari sono sul sito www.comune.carmignano.it o sul portale di Autolinee Toscane. Per il servizio Pronto Bus, sono sospese, poiché irraggiungibili, le fermate Granaio; Il Bagno e La Serra.

M. Serena Quercioli