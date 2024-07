Cantieri e file, scoppia la rabbia: "Cambiare subito la circolazione"

Cittadini esasperati dalle file sotto il sole per i lavori stradali. A Poggio a Caiano (ma anche nei comuni limitrofi) sono in corso da giugno alcuni interventi di Enel e la situazione ora sta diventando pesante... quasi esplosiva. I residenti di Poggio e degli altri Comuni hanno sottoscritto una lettera inviata a La Nazione chiedendo risposte precise dal Comune. "Siamo costretti – scrivono nel documento – a rivolgersi alla stampa per la situazione di enorme disagio causata ai lavori che si svolgono nel tratto che va da via Regina Margherita (rotonda viale Matteotti) fino al Ponte alla Furba dove la circolazione avviene a senso unico alternato tramite semaforo. Nelle ore di punta si sono verificate code sia dalla villa medicea (traffico in arrivo da Firenze) che dalla rotonda di Seano (in arrivo da Pistoia) causando anche ritardi notevoli per quanto riguarda il trasporto pubblico (non dimentichiamo che l’unico mezzo di trasporto pubblico di questa area è rappresentato dal bus) e recando ingenti danni economici alle attività commerciali presenti . Non mettiamo in dubbio l’utilità e necessità dei lavori: vorremmo invece delle spiegazioni sulle scelte relative alla viabilità che sono state messe in atto".

I cantieri, prima per la fibra ottica, poi quelli di Enel e da lunedì scorso si sono aggiunti pure quelli sulla via Pistoiese a Sant’Angelo a Lecore per la riasfaltatura della SR 66, hanno in pratica "accerchiato" i pendolari e le file con il caldo non sono il massimo in questo periodo. "In particolare – conclude la lettera – nel tratto interessato ci sembrerebbe utile istituire un senso unico sulla statale (da Pistoia verso Firenze) e per il senso opposto deviando la circolazione verso via Aiaccia. Già in passato è stata adottata questa soluzione, ponendo il divieto di sosta ai veicoli nella stessa via Aiaccia".

Cosa risponde il Comune di Poggio a Caiano? "I lavori – spiega l’assessore competente Leonardo Mastropieri – dipendono da Enel e come talvolta può accadere, sono andati oltre le previsioni pur avendo scelto un periodo in cui c’è meno traffico. Il senso unico alternato, regolato da semaforo, era la soluzione più naturale ed è quella scelta dagli uffici con ordinanza. Via Aiaccia, quando si entra nel centro abitato e anche istituendo il divieto di sosta, è una strada troppo stretta per garantire la sicurezza e il passaggio dei mezzi pesanti. In teoria la richiesta dei cittadini sembrerebbe fattibile ma all’aspetto pratico non è attuabile, proprio per garantire la sicurezza di tutti. Chiediamo di avere pazienza".

M. Serena Quercioli