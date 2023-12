Cameriera sfregiata, dato l’incarico per la perizia psichiatrica sull’ex

Udienza post natalizia al tribunale di Prato per il conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica a cui sarà sottoposto Emiliano Laurini, 41 anni, ritenuto responsabile di aver ordinato la spedizione punitiva contro l’ex fidanzata Martina Mucci (foto), 29 anni, sfregiata la notte 21 febbraio scorso, mentre tornava a casa dal lavoro al pub Hop & Drop. La richiesta di perizia psichiatrica per l’ex fidanzato della cameriera è stata presentata dal suo legale, l’avvocato Luca Bellezza, per poter stabilire con tanto di certificazione il livello di capacità di intendere e di volere del suo assistito all’epoca della violenza ai danni della ragazza. La richiesta è stata recepita dal gup.

Il compito della perizia psichiatrica su Laurini è stato affidato dal giudice delle udienze preliminari ad una professionista, la psichiatra Michela Casoria.

Ieri sono stati indicati anche i termini entro i quali si dovrà concludere la perizia: la psichiatra potrà avviare la sua valutazione dal 4 gennaio prossimo per concludersi entro sessanta giorni.