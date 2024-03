Buono scuola . Domande entro oggi

Oggi scade il termine per la presentazione delle domande del Buono scuola comunale, il contributo economico finalizzato al sostegno delle famiglie, per rimborsare parzialmente il costo sostenuto per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, per il periodo settembre 2023 – giugno 2024. Possono richiedere il contributo i genitori o tutori di bambini/e residenti a Prato, che frequentano per l’anno scolastico 2023/2024 una scuola dell’infanzia paritaria privata convenzionata con il Comune di Prato con un Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni fino a 35mila euro.

La domanda deve essere fatta tramite il servizio online accedendo dal sito del Comune, Buoni scuola infanzia paritaria privata, all’apposito portale ecivis.