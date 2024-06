Bugetti pensa al lavoro. Fondi per le imprese: "Saremo ancora la città che crea opportunità"

PRATO

Unire le forze per creare progetti di sviluppo. E con quei progetti andare a bussare alla porta dell’Europa, del governo e della Regione. "Perché Prato è e deve restare un’eccellenza nel campo tessile, ma anche dell’innovazione". Non ha dubbi Ilaria Bugetti, candidata a sindaco per il centrosinistra a ribadire la sua volontà di voler creare opportunità di lavoro e sviluppo per la città. Con le spalle larghe della consigliera regionale, prima vicepresidente e poi presidente della commissione Sviluppo sa che le opportunità ci sono, da qui la scelta di fare rete "per andare a intercettare quei fondi", linfa per il distretto e per tutta la città. Diritti dei lavoratori e crescita economica sono priorità assolute del programma del Pd. La strada per raggiungere questo obiettivo è la concertazione. In particolare, per Bugetti è necessario un nuovo patto tra cittadini, imprese, associazioni e istituzioni per disegnare la Prato dei prossimi anni: "Per tutto il mondo del lavoro, tessile e non, - afferma Bugetti - dobbiamo lavorare per essere un sostegno alle politiche di sviluppo e di investimento. Tra i miei compiti ci sarà quello di rafforzare le nostre relazioni a livello nazionale e internazionale e di far valere le nostre ragioni. In queste settimane ho incontrato tanti imprenditori. Molti mi hanno detto di aver iniziato dal niente, senza un soldo in tasca e di aver costruito un’azienda che fattura milioni. Stessa cosa vale per i lavoratori. Tante persone hanno trovato qui un’occasione di reddito. Quando dico che Prato deve tornare a essere sé stessa, significa che deve tornare a essere quel luogo dove le opportunità si concretizzano, dove si generano nuove imprese. Questa è l’immagine che dobbiamo trasmettere della nostra città. Lo facciamo con una buona formazione, tirando su chi è più fragile e debole e dall’altra parte attraendo le risorse necessarie".

Al fianco di Bugetti, l’assessore allo sviluppo Benedetta Squittieri che ha ricordato il ruolo del Comune nell’intercettare risorse, proprio come è stato per i 10 milioni destinati al distretto dal governo Draghi. "Con quelle risorse abbiamo già finanziato 150 fra micro, piccole e medie imprese", ha aggiunge Squittieri. Senza dimenticare i diritti dei lavoratori. "Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, riteniamo fondamentale dare risposte concrete alla domanda di tutele e garanzie che è sempre più forte anche sul nostro territorio - dice Aksel Fazio, responsabile lavoro Pd -. La prima proposta riguarda la riforma degli appalti pubblici con il riconoscimento di un salario minimo e l’applicazione del giusto contratto. Vogliamo portare a termine il lavoro fatto sul ‘Patto sociale contro lo sfruttamento’ per proteggere le vittime di sfruttamento, favorire l’emersione e la denuncia, infine, vogliamo costruire una ‘filiera della solidarietà’, per puntare sull’inserimento lavorativo delle persone fragili". Arriva così alle battute finali la campagna elettorale: l’appuntamento è alle 19 in piazza dell’Università per la festa di chiusura. Ultima occasione prima delle urne.

Silvia Bini