Bugetti e Mazzetti in trincea per il loro territorio

La consigliera regionale Pd e la parlamentare di Forza Italia unite dall’interesse per il loro territorio ancora una volta gravemente ferito. "Le frane sulla Sr325, strada già tormentata, rischiano di portare all’isolamento la Val Bisenzio, dove vivono circa 20mila persone e operano centinaia di imprese che sono parte essenziale della filiera tessile, con conseguenze a caduta su tutto il distretto, sui trasporti e la mobilità, sulla vita dei tanti pendolari che già si spostano con immense difficoltà in queste zone. Un problema ambientale si trasforma in una catastrofe economica, stimata anche in 50 milioni al giorno". Lo spiega l’onorevole azzurra Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di FI, in una lettera indirizzata ai ministri dei Trasporti, della Protezione Civile e degli Affari Regionali in cui chiede di "agevolare e velocizzare gli interventi di ripristino della 325, in accordo con il governatore e attuale commissario Eugenio Giani, iniziando a predisporre quanto necessario per realizzare una viabilità alternativa, nostra storica richiesta". Un appello accorato al quale si aggiunge quello di Ilaria Bugetti, consigliera regionale Pd: "Mi sono premurata con la Regione di capire la tempistica sul ripristino della viabilità – dice – In particolare ho avuto rassicurazioni riguardo ai tre temi importanti: mezzi di soccorso, imprese e pendolari. Riguardo al soccorso sanitario c’è stata la risposta tempestiva dell’Asl con il potenziamento della presenza infermieristica. Le imprese ed i pendolari stanno soffrendo per l’impossibilità di muoversi normalmente: ho richiesto tempi celeri in cui ripristinare un senso unico e alternato. La Regione si sta impegnando per liberare la Sr 325 in tempi celeri e per trovare risorse per ripristinare la viabilità in maniera più solida. Ringrazio il sindaco di Vaiano che si sta impegnando molto. Credo che sia importante nei prossimi mesi, dopo aver risolto l’emergenza, studiare quali interventi fare: gli enti preposti Regione, Provincia, Comuni e Prefettura potranno elaborare delle soluzioni".