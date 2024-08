Bivacchi in piazza Duomo: "Iniziamo a far rispettare i regolamenti comunali"

La desertificazione e il degrado del centro storico è un tema sul quale battono i consiglieri di Fratelli d’Italia Tommaso Cocci e Rocco Rizzo. "Per quanto riguarda il decoro del nostro centro sarebbe un buon punto di partenza dare gambe ai regolamenti esistenti, ad esempio quello che non permette di sostare in bivacco sui monumenti. A partire da piazza del Duomo assistiamo ad uno spettacolo desolante di persone accampate dal sagrato della cattedrale alla fontana recentemente restaurata, non è certo un bel biglietto da visita per la città", afferma Tommaso Cocci, capogruppo FdI. "Occorre poi rimettere mano al regolamento per il commercio nel centro-storico, perché è un evidente fallimento, difatti doveva preservare la tipicità del commercio all’interno delle mura cittadine ed invece si sta assistendo ad un proliferare di attività etniche. L’ultima l’apertura di un bazar in via Guizzelmi, è il quarto market nell’arco di 200 metri, che si va ad aggiungere a quello di via Filippino, via Magnolfi e via Pier Cironi. Non sono certo queste le attività che attraggono turisti e residenti, senza contare il fatto poi di come queste attività, così vicine e così speculari, riescano tutte a rimanere sul mercato".

Poi il degrado: "Negli ultimi 10 anni nulla è stato fatto per valorizzare il centro-storico e gli esercizi commerciali - interviene Rocco Rizzo - Da 36 anni svolgo la mia attività di commerciante in via del Serraglio, dobbiamo tornare a portare funzioni pubbliche dentro le mura, altrimenti il settore del commercio andrà sempre a diminuire. Non possiamo arrenderci al fatto che i fondi siano utili solo ad essere trasformati in garage".