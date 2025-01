Avanti con i lavori alla Gualchiera: "A giugno un teatro nuovo e green"

Due mesi di lavori per restituire ai cittadini il teatro della Gualchiera. "Siamo a buon punto per quanto riguarda i lavori della Gualchiera. Si tratta di un intervento del valore complessivo di 390mila euro, finanziato con fondi Pnrr, che riguarda l’efficientamento dell’edificio - spiega l’assessore, Alberto Vignoli - I lavori stanno andando avanti secondo il crono programma. Nel progetto di riqualificazione energetica sono previste varie azioni che andranno a migliorare l’edificio e a garantirne un minor impatto ambientale. In particolar modo, si procederà alla sostituzione delle vecchie caldaie a gas con un sistema di riscaldamento e raffreddamento attraverso l’utilizzo della pompe di calore. Inoltre tutti i materiali utilizzati sono di origine naturale, nel rispetto delle linee guida Pnrr". Gli interventi Pnrr, infatti, prevedono l’applicazione del principio Do no significant harm, cioè nessuna opera Pnrr dovrà arrecare danni significativi all’ambiente, ma anzi i lavori attuati dovranno concorrere alla transizione ecologica.

Complessivamente il progetto ha un valore di 390 mila euro ed è co-finanziato per 62mila euro attraverso fondi comunali e con 80mila euro grazie ai finanziamenti del Gse (Gestore servizi energetici). Grazie ai lavori si andrà a migliore anche le performance acustiche del teatro, nonché l’isolamento dello spazio rispetto alle abitazioni vicine. Per risolvere i problemi di infiltrazioni d’acqua nei locali di servizio e dei bagni, il Comune ha provveduto al risanamento del terrazzo soprastante, mentre a a breve sarà rifatto ed isolato anche il tetto della struttura. Infine, sono già stati conclusi i lavori di risanamento dell’umidità dai muri perimetrali. Il centro culturale della Gualchiera è uno spazio polivalente, utilizzato sia come teatro che come luogo per corsi di formazione.