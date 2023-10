Assegno da 8mila euro. Dal Cai un aiuto alla Lilt

L’impegno dei cittadini diventa un gesto concreto di beneficenza. È stato consegnato l’assegno di 8000 euro alla Lilt, l’associazione per la lotta ai tumori. L’assegno è frutto del ricavato dalla manifestazione dello scorso settembre ’Da sponda a sponda’ organizzata dal gruppo podistico ‘Le Aquile Mattiniere’ del Cai Prato. Grazie ad una partecipazione da record con oltre 1700 presenze è stato possibile raggiungere una cifra tanto alta da destinare in beneficenza.

Una bella festa ieri pomeriggio nella sede della Litl di via Catani alla quale ha partecipato oltre ai rappresentanti del Cai anche il sindaco Biffoni.

"La Lilt di Prato opera da sempre nella prevenzione primaria e secondaria e ha come mission il benessere psico-fisico della popolazione ed in particolar modo dei giovani - ha più volte spiegato il presidente dell’associazione Roberto Benelli -. Proprio per questo organizziamo concorsi a premi per spronare gli studenti ad una riflessione sui temi di interesse e di attualità. Negli ultimi cinque anni abbiamo organizzato concorsi a premi ad ampio raggio con gli istituti secondari pratesi. I temi affrontati sono stati: l’ambiente, la natura, l’attività fisica, le neuroscienze, la prevenzione oncologica a tutto campo. Inoltre sono stati realizzati ben otto calendari tematici".

La giornata di festa è stata anche l’occasione per presentare il calendario 2024 realizzato in collaborazione con il Cai che propone dodici passeggiate e itinerari: una per ogni mese.

"Il calendario del 2024 sarà un percorso nella natura - dicono dal Cai -, una sorta di guida per invitare giovani e non a fare attività indicando i vari percorsi da seguire in città".