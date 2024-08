Asili nido, agevolazioni estese. Arriva il sostegno alle famiglie

Asilo nido, si estendono le agevolazioni per i bambini delle famiglie con Isee da 35.000 a 50.000 euro. Il Comune di Poggio a Caiano ha partecipato al bando "Nidi di qualità" rivolto dalla Regione Toscana ai Comuni e finalizzato a sostenere l’offerta di servizi educativi di qualità per la prima infanzia (3-36 mesi di età) con risorse del fondo sociale europeo. "Siamo molto orgogliosi non solo del nostro nido d’infanzia comunale ‘L’albero verde’ ma anche dei nidi d’infanzia ‘Scacco matto’, ‘C’era una volta’ e ‘Margherita’, tutti accreditati e presenti sul nostro territorio - dice l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi - perché non solo concorrono alla cura, all’educazione, alla socializzazione e al benessere dei bambini e delle bambine ma rispettano tutti gli standard di qualità previsti dalla Regione Toscana. Infatti, ci siamo prodigati per partecipare al bando per assegnare alle famiglie i contributi regionali previsti. La nostra attenzione ricalca le disposizioni normative previste dal regolamento regionale e il nostro intervento si è rivolto in via prioritaria al sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine con certificazione di disabilità o appartenenti a famiglie con particolare situazioni di disagio". La grande novità di quest’anno con i "Nidi di qualità" consiste nel fatto che l’intervento di sostegno potrà essere esteso anche ai bimbi delle famiglie con ISEE da 35.000,01 a 50.000 euro, collocate in lista d’attesa del nido d’infanzia comunale con il minore iscritto ad un servizio privato accreditato di Poggio o iscritto al nido d’infanzia comunale ma non beneficiario della misura "Nidi gratis". La domanda deve essere presentata entro il 20 agosto compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito del Comune.

Gli incentivi non finiscono qui. Il Comune ha anche emanato un avviso finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza della scuola dell’infanzia paritaria privata, tramite un contributo economico (il cosiddetto "buono scuola") erogato con fondi statali su ripartizione regionale e poi comunale. Infine, anche quest’anno il Comune ha fatto un bando per la concessione di un contributo, denominato "Pacchetto scuola", basato sulle risorse assegnate ai Comuni dalla Regione Toscana, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza degli istituti superiori di primo e secondo grado e di percorsi di formazione professionale. Le domande d’ammissione saranno presentabili dal 20 agosto fino al 20 settembre. Tutte le indicazioni sono su www.comune.poggio-a-caiano.po.it.