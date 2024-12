Artimino, la tombola è archeologica. A Vernio letture per un mare di pace

Appuntamenti fino all’Epifania, per grandi e piccini, a Carmignano e in Valbisenzio.

Domani al museo archeologico di Artimino, per i bambini c’è il laboratorio "In vacanza ...al museo" (dalle 9 alle 12.30) e il 3 gennaio il tema del secondo campus sarà "In vacanza... alla villa medicea", dalle 9. Si può partecipare dai 7 anni, seguiti dalle animatrici. Iscrizioni: 055 8718124. Oggi, sempre al museo, alle 15.30, si gioca a tombola nella versione archeologica. Il costo è 3 euro a bambino e 2 euro di ingresso al museo.

Sabato 4 arriverà la Befana al museo alle 15,30 e i bambini impareranno a realizzare una calza. Il costo è sempre 5 euro totali. Ci sono ancora posti disponibili. A Seano sono aperte le iscrizioni alla cena "Aspettando la Befana" per domenica 5 gennaio, alle 20, organizzata dall’associazione Festa Santissimo Crocifisso e che si svolgerà nei locali dell’ex cinema in via San Giuseppe. Il menu adulti è a 20 euro, il menu bambini a 10 euro. E a fine cena arriverà la Befana con qualche sorpresa. Prenotazioni: 340 1806794 e 338 6611305.

Alla Misericordia di Seano si gioca a tombola il 4 e 6 gennaio alle 21. A Bacchereto Epifania dedicata alla tombola lunedì 6 alle 17 nel salone "Don Bartolini". Al circolo Arci 11 Giugno il 6 laboratorio della Befana dalle 15 e dopo la consegna ai bambini. Iscrizioni al bar del circolo.

Tanti eventi anche a Vernio, oggi Aiuti dalla vallata riapre a San Quirico, nel chiostro del Casone de’ Bardi, il villaggio di Babbo Natale, dalle 15 alle 19.

Sempre oggi, dalle 15.30 alle 18 l’Auser allestisce all’ex Meucci, l’appuntamento "Si balla con dj Francesco Van", un evento per ballerini dai 3 ai 99 anni con merenda. Lunedì, alle 16, al circolo Arci Terrigoli "Per un Mar Mediterraneo di Pace", letture di Michele Neri per famiglie e bambini. Prenotazione su www.visitvalbisenzio.it.