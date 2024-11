Prato casa delle arti marziali, più di 100 atleti in gara al PalaBuzzi

Prato, 8 novembre 2024 - Doppio appuntamento nel fine settimana con le competizioni di kick boxing e kick jitsu. Domenica prossima, 10 novembre, dalle ore 10 al PalaBuzzi si terrà la diciottesima edizione della manifestazione giovanile 'Mega Punch Hero', mentre nel pomeriggio dalle ore 14 sempre nella palestra di viale della Repubblica a Prato si terrà la quinta edizione del trofeo 'Kai Muay', competizione senior. Parliamo di due appuntamenti ormai di rito per le arti marziali in Toscana, promossi dall'associazione sportiva Kai Muay, una scuola di sport da combattimento di muay thai, kickboxing e K1 Rules. Nata nel 1999, ha poi preso la veste attuale di società sportiva dal 2014. Si occupa di settore giovanile, di amatoriale, di agonismo e di coaching, e ha sede in viale Marconi a Prato. Entrando nel dettaglio delle manifestazioni, al mattino ci sarà spazio per percorsi formativi e incontri di kick boxing e kick jitsu per bambini fino a 12 anni. Il pomeriggio, invece, arriverà il momento dei ragazzi più grandi e degli adulti, con titoli in palio suddivisi per categorie.

“Siamo di fronte a un evento ormai storico del territorio – spiega Alessandro Bertoglio, presidente del Kai Muay -. Una manifestazione a cui l'anno scorso ci furono più di 140 iscritti e dove quest'anno puntiamo a migliorare nelle adesioni. Un evento dilettanti per promuovere le discipline e che vedrà atleti arrivare a Prato anche da fuori regione. Insomma, un'occasione di visibilità per il nostro sport ma anche per tutta la città di Prato”.

In attesa dell'evento casalingo di domenica, vanno avanti gli impegni per gli atleti del Kai Muay. I giovani Cadetti sono stati impegnati ai campionati regionali di muay thai svolti a Montecatini. Ottimo risultati sono arrivati da Gabriele Shehu e Andrea Torrini: il primo ha ottenuto la medaglia d'oro, il secondo l'argento. La finalissima è stata quindi un derby, per poi festeggiare assieme sul podio. Molto bene anche l'esordiente Yassin Sellafi che in finale ha ottenuto l'argento pur essendo solo al suo secondo gala. Proseguendo con i risultati, Francesco Basta non è riuscito a passare il turno preliminare nella sua categoria ma ha dato prova di grande tenacia e questa è comunque stata per lui la prima gara istituzionale di un certo peso. Passando al contatto pieno, Patrick Caruso, un atleta arrivato proprio quest’anno al Kai Muay e che aveva già combattuto domenica scorsa a Roma sul ring pareggiando al suo esordio nel contatto pieno, riesce a vincere combattendo un ottimo incontro e si laurea campione regionale. Nel gala fuori programma di K1, Cosimo Nembi dà riprova della sua attuale forma inanellando un’altra prestazione eccellente, conducendo il match dall’inizio alla fine incasellando nel suo palmares un’altra vittoria.