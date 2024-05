Arte nelle vetrine. E per bimbi e ragazzi laboratorio di pasticceria

Continuano fino al 19 maggio gli appuntamenti di "Via d’arte", l’iniziativa che porta le opere di artisti contemporanei nelle attività commerciali. La manifestazione trasforma il centro di Vaiano in una suggestiva galleria itinerante che vede protagoniste le opere di oltre 30 artisti esposte in circa 40 esercizi commerciali tra via Braga, viale Rosselli e via Mazzini. Mentre la Badia di San Salvatore accoglie la mostra dedicata allo storico Premio Mazzuoli, nato nel 1959, e alla collezione d’arte del Comune, curata dalla Fondazione Cdse. Sabato 11 e sabato 18 maggio (ore 15.30) simpatiche iniziative collaterali con prenotazione obbligatoria su www.visivalbisenzio.it. Si comincia, sabato 11, con il "Fantastico bestiario", con l’artista Giulio Zeloni, per ragazzi da 8 a 14 anni. Il 18 c’è"Dolce stil buono incontra Via d’arte": il maestro pasticcere Filippo Cini insegnerà a ragazzi e adulti a decorare i biscotti con elementi naturali. Alla stessa ora, sulla piazza della Badia, il laboratorio "Giochiamo con il feltro", con Sara Rossini, per bambini da 5 a 10 anni .