Arte e città fragile. Grazie a Dryphoto l’incontro con Ricciardo

All’interno di Arte contemporanea e città fragile, progetto a cura di Andrea Abati, oggi alle 18.30 incontro con l’artista Massimo Ricciardo negli spazi dell’azienda agricola le Furre di Carmignano: si tratta della prima tappa di una serie di iniziative che hanno coinvolto in un percorso iniziato nel febbraio 2023 enti, associazioni, comitati, abitanti, residenti del quartiere Macrolotto Zero. In questa occasione, aperta al pubblico, Ricciardo parlerà della sua pratica artistica e introdurrà il lavoro che realizzerà per questo progetto. Nato a Darmstadt da genitori italiani nel 1979, migrante di ritorno nella Sicilia dei tardi anni Ottanta, si trasferisce prima a Firenze, poi a Potsdam per gli studi ed infine approda a Torino. Per questo progetto è stato invitato a lavorare sul cibo, con incontri conviviali, per proporre alla fine una delle ricette che prendono spunto dalle diverse varianti delle cucine da lui incontrate. Ricciardo lavora su immagini d’archivio, fotografie e pubblicazioni, ma anche oggetti, suoni. Si è formato presso l’Accademia di Firenze e l’Università di Scienze Applicate a Potsdam.