Arriva la mostra su Berlinguer. Foto e documenti

Dopo l’esordio al Circolo "Ariodante Naldi" a Poggio alla Malva, dove è stata esposta per la prima volta dal 1° giugno al 31 agosto 2024, e dopo aver toccato diversi altri circoli Arci del territorio pratese, domenica approda al Circolo "I Risorti" a La Querce la mostra "Berlinguer 1984-2024", ideata e realizzata dai volontari del Circolo Naldi, con la collaborazione e il sostegno della Federazione del Pci ‘Ofelia Giugni’ di Prato e il patrocinio del Comune di Carmignano, per celebrare la figura dello storico segretario generale del Pci, in occasione dei 40 anni dalla morte. Compongono la mostra foto, interviste e documenti, organizzati in 15 pannelli e 12 raccoglitori.

Al Circolo I Risorti a La Querce (Via Firenze 323, Prato) la mostra sarà inaugurata domenica alle 17. Interverranno Ilaria Testa, presidente di Arci Prato, Giovanni Lazio, presidente del Circolo, Chiara Bartalini, assessora alla Memoria del Comune di Prato, Rosanna Minozzi, ex deputata del Pci, Andrea Giaconi, storico, Giulia Calamai, attrice. La mostra resterà aperta, negli orari di apertura del Circolo, fino al 3 febbraio. Ingresso libero e gratuito.