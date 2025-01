Ariete, un buon 12esimo posto nelle sfide con le big nazionali

Ariete dodicesima alla Moma Winter Cup 2024. Ottimo risultato per le ragazze dei coach Giuliano Salemme e Simone Anticaglia dell’Under 18 che, nella quindicesima edizione del prestigioso torneo giovanile delle feste organizzato dall’Anderlini Modena, hanno saputo ben figurare e chiudere con un ottimo piazzamento. Dirimente per la classifica finale l’accoppiamento contro Chieri agli ottavi.

L’Ariete Pvp Pallavolo Prato ha iniziato battendo le romane della Poolstars Volley per 3-2. Un successo che vale l’inserimento nel tabellone principale, dove si parte col successo 2-1 sull’Invicta Grosseto. Agli ottavi di finale arriva il ko contro la corazzata Club 76 Fenera Chieri che batte le pratesi per 2-0 e quindi le relega alle finali dal 9° al 16° posto.

Prima sfida vinta 2-1 contro Cabiate e nelle semifinali sfida alle tedesche del Arge Baden Wurttemberg con sconfitta 2-0. Pratesi poi a lottare nella finale per l’undicesimo posto con la sconfitta sul filo di lana (1-2) contro le lombarde del Mednow Visette.

L’Ariete ha dimostrato di potersela giocare con tutte su scala nazionale e confermando il percorso di crescita in vista del passaggio alle categorie senior.