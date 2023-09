Apre il parco da 24mila metri. Giochi, aree relax e un laghetto: "Un sogno che si realizza oggi"

Un caldo sole autunnale ha baciato l’inaugurazione del nuovo parco urbano di Montemurlo. È stata una grande festa popolare, così come aveva sognato il sindaco Simone Calamai, che ha voluto vicino a sé i sindaci che lo hanno preceduto e che hanno iniziato a pensare e a lavorare all’idea di un centro cittadino per Montemurlo: Umberto Orlandi, Paolo Bianchi, Ivano Menchetti e Mauro Lorenzini. "Oggi è un momento storico per Montemurlo ed è per me una grandissima emozione ed un onore essere qui con tutti voi ad aprire il parco urbano e dare un vero centro alla nostra città. È un sogno che si realizza", ha detto Calamai al taglio del nastro."È una trasformazione attesa da trent’anni ma rappresenta solo una tappa di un percorso. Montemurlo continua a crescere e a breve vedremo un’altra importante trasformazione, quella del centro di Oste". Dove fino al 2019 c’era il vecchio campo sportivo di via Rosselli, ormai chiuso e inutilizzato da molti anni, adesso c’è un parco e un’area pedonale di 24mila metri quadrati con un grande spazio gioco per i più piccoli, un campo da basket, uno skate park, un biolago, una fontana e tante aree per il relax all’aria aperta. "Finalmente dopo tanti anni di lavoro, abbiamo consegnato ai montemurlesi questo bellissimo parco. Chiedo a tutti di averne cura e di consideralo come il giardino di casa propria. Un bene prezioso per tutta la comunità che richiede l’impegno di tutti per essere protetto dall’inciviltà e dall’incuria", ha aggiunto il sindaco. Fin dal primo pomeriggio tanti eventi hanno animato la piazza della Repubblica e della Libertà con gli stand delle associazioni e gastronomici, le esibizioni del Gruppo storico, del coro gospel Black& White, della Filarmonica Giuseppe Verdi, lo spettacolo comico dei Formaggini Guasti, le esibizioni di ballo della Danza Smile e poi le esibizioni canore delle giovani cantanti Caterina Lastrucci e Carolina Remo e quelle sportive del Montemurlo basket e del Black door skate. La lunga giornata di festa si è chiusa con la sfilata degli abiti dgli studenti del liceo artistico ’Umberto Brunelleschi’ e con il concerto della cover band dei Negramaro. All’imbrunire il municipio si è illuminato con i colori della bandiera italiana.

Silvia Bini