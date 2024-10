Apre il colosso tedesco. E promette assunzioni

Il colosso tedesco investe a Montemurlo e porta lavoro. In via Scarpettini a Montemurlo è stato inaugurato il 18esimo negozio di Würth in Toscana, la catena internazionale di ferramenta, specializzata in materiale per fissaggio e montaggio per l’artigianato e l’industria.

Nel nuovo negozio si trova, infatti, una vasta gamma di prodotti per i professionisti del mondo elettrico, idrotermosanitario, edile, della carpenteria, del serramento e molto altro. Nel nuovo punto vendita sono state assunte due persone ma a breve saranno fatte altre assunzioni. Non solo un servizio per le tante aziende del comune, ma anche una boccata d’ossigeno sul fronte dell’occupazione.

Il sindaco Simone Calamai è passato a salutare l’avvio della nuova attività commerciale che arricchisce la zona di un nuovo servizio alle imprese del distretto e ai cittadini.

"Il nuovo negozio è una positiva occasione per creare sviluppo e posti di lavoro sul territorio e siamo felici che Wurth abbia scelto Montemurlo, una zona industriale dinamica e attrattiva per le imprese. La via Scarpettini è una dorsale di collegamento stradale tra le più importanti, che mette in connessione il capoluogo con Oste, la zona industriale e l’autostrada. – dice il sindaco Calamai – L’impegno dell’amministrazione comunale, anche a seguito della recente asfaltatura, è quello di riqualificare sempre più la strada e renderla un luogo di riferimento per le attività, i servizi, il commercio e le imprese. L’apertura di questo nuovo negozio rappresenta un tassello in un percorso di valorizzazione che è iniziato e nel quale crediamo molto".