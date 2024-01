Approvata mozione per chiedere i rimborsi

L’autobus per il polo scolastico di Reggiana ieri mattina è passato con 20 minuti di ritardo da Comeana e qualche genitore ha dovuto portare i figli a Poggio a Caiano per prendere un altro bus. Le scuole hanno riaperto dopo la pausa natalizia e sono ricominciati anche i disservizi di Autolinee Toscane nei Comuni medicei. Corse anticipate o saltate persino durante le vacanze, in particolare nella tratta Comeana-Stazione di Signa, a danno di lavoratori. La gente è esasperata perché c’è chi in un anno ha scritto anche 15 pec ad Autolinee, chi mail senza ottenere risposte o se la risposta è arrivata è stata generica. Nell’ultimo consiglio comunale dell’anno a Carmignano è stata approvata una mozione presentata da Belinda Guazzini (Senso Civico) con un emendamento proposto dall’assessore Palloni (Idee per Carmignano) per ottenere, tramite Regione e Provincia, da Autolinee Toscane una quota a titolo di rimborso per i servizi non effettuati a favore degli abbonati a partire da novembre fino alla risoluzione dei disservizi.

"I disservizi – spiega Belinda Guazzini – durano da mesi. Nel consiglio del 30 novembre maggioranza e sindaco hanno ritenuto di non accogliere la mozione relativa alla sospensione del T2, oltre a precludere la possibilità di ricorrere per vie legali, unitamente agli altri comuni e alla Provincia. Ora, con questa mozione, approvata all’unanimità, abbiamo impegnato il sindaco e l’assessore a farsi parte attiva per ottenere da Autolinee un rimborso per i servizi non effettuati".

M. Serena Quercioli