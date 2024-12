Anziani con gli alunni per scambiarsi storie

Anziani e alunni delle elementari si incontrano per una mattina dedicata allo scambio di storie, emozioni e video, sulla scuola di ieri e di oggi.

Gli anziani del progetto "Circolamente" dell’atelier Alzheimer con sede al centro civico comunale "La Tinaia" di Poggio a Caiano è andato in visita, nei giorni scorsi, alla classe quinta della scuola "De Amicis". Gli alunni hanno accolto con calore gli anziani e insieme hanno realizzato un funghetto di carta che poi hanno donato agli ospiti. Le insegnanti hanno preparato con accuratezza e sensibilità il laboratorio al termine del quale sono stati proiettati dei video che hanno fatto vedere come erano le scuole di un tempo e come sono quelle odierne.

Gli anziani si sono emozionati nel rivedere le vecchie cartelle, i vecchi edifici ma, al tempo stesso, sono rimasti anche incuriositi dai nuovi strumenti digitali utilizzati per la didattica.

"E’ stato emozionante osservare i bambini prendersi cura di questi anziani per aiutarli a realizzare il funghetto di carta – racconta l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – e ringrazio le operatrici del progetto ‘Circolamente’ e le maestre della quinta per questo momento passato insieme. Sicuramente da ripetere". I bambini della quinta hanno contraccambiato così la visita che fecero mesi fa alla "Tinaia". L’incontro si svolse nella "Settimana della cura" aperta da papa Francesco e sposata in pieno dal Comune di Poggio.

Il progetto "Circolamente" è gestito dalla Società della salute – area pratese e vede la presenza degli anziani alla Tinaia il lunedì e il martedì mattina con un percorso mirato al miglioramento di queste persone attraverso attività di gruppo.

M.S.Q.