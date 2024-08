Allerta della Regione. Entra il maltempo. Possibili temporali

Una nuova allerta meteo di ‘codice giallo’ per il rischio di forti temporali è stata diffusa dalla sala operativa unificata della Protezione civile regionale per la giornata di oggi dalle 11 alle 18. L’instabilità atmosferica, con conseguente attenuazione dell’attuale alta pressione, sarà dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota. Oggi a partire dalla tarda mattinata e primo pomeriggio sono attesi temporali sparsi, con possibilità di colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.