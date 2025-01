Alleanza Verdi lancia il progetto Comune fiorito

Alleanza Verdi Sinistra Montemurlo propone l’adesione del comune al circuito dei Comuni Fioriti d’Italia. "Si tratta di un’importante certificazione che rappresenta un volano per lo sviluppo sociale, culturale e turistico dei territori - dichiara Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor Comuni Fioriti, Associazione che si occupa della promozione del florovivaismo nei centri urbani - Viene assegnata alle amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana, tramite la fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano e di educazione al verde".

L’idea è quella di fare di Montemurlo un comune fiorito, lanciata in campagna elettorale da Alessio Laschi (nella foto), adesso il progetto getta le basi per diventare concreto. L’ingresso nel circuito nazionale consente di partecipare ai concorsi internazionali di cui l’associazione è rappresentante per l’Italia ed in particolare: l’europeo Entente Florale e il concorso mondiale Communities in Bloom.

"Si tratta, quindi, di un ulteriore incentivo alla conoscenza del comune oltre i confini nazionali e veicolo di ulteriore promozione turistica - spiega Laschi da sempre attento alle tematiche green -. Inoltre, annualmente, viene organizzato il meeting nazionale dei Comuni Fioriti, con un convegno tecnico di formazione e aggiornamento sulle novità del settore e la premiazione dei comuni e delle loro iniziative".

Un progetto semplice ma efficace per migliorare il proprio territorio con la bellezza e i colori dei fiori.