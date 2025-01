Al Politeama c’è La coscienza di Zeno

Oggi alle 21 e domani alle 16 la grande prosa al Politeama con La coscienza di Zeno, lo spettacolo con Alessandro Haber (foto) e la regia di Paolo Valerio, tratto dal capolavoro di Italo Svevo. Barba bianca, completo grigio, bastone nella mano destra e tabagista incallito, il protagonista del romanzo ha appunto il volto di un carismatico e magnetico Haber, capace di coniugare la profondità e l’ironia surreale di Zeno Cosini, con tutto il senso d’inadeguatezza, successi, nevrosi e insicurezze che lo porteranno sul lettino del Dottor S. e alla scrittura del diario psicanalitico. È lo stesso regista Paolo Valerio a riadattare per il teatro le 400 pagine del romanzo che nel 2023 ha compiuto un secolo. Nel suo allestimento, fatto di affascinanti suggestioni video e una colonna sonora originale, il personaggio di Zeno si sdoppia in un dialogo fra l’uomo di oggi e quello di ieri, attraverso il confronto con gli altri personaggi presenti nella sua vita, e nella sua coscienza. Con lui, un cast affiatato che dà volto agli altri personaggi del romanzo, dalle sorelle Ada, Augusta e Alberta all’antagonista cognato Guido: Alberto Fasoli, Valentina Violo, Stefano Scandaletti, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Meredith Airò Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo. Biglietti da 28 a 40 euro, riduzione del 50% per under 30 e del 10% per soci Coop; in teatro, Ticketone o Boxoffice.