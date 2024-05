Al Met va in scena Caos. Con i ragazzi

Oggi alle 17.30 al Teatro Metastasio va in scena Caos, la dimostrazione finale di Don’t let me down! Proteggimi da ogni abbandono, laboratorio teatrale per adolescenti condotto da Angela Antonini, inserito nel progetto Prato Comunità Educante promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Intesa Sanpaolo. Lo spettacolo è il risultato di un percorso lungo sette mesi durante il quale i ragazzi hanno esplorato il tema dell’abbandono attraverso il teatro, culminando in una reinterpretazione del testo Caos di Laura Lomas. Il laboratorio (che si è svolto da novembre 2023 a maggio 2024 ed è uno dei tre laboratori di Metaforma, l’area Met di progettazione dedicata alla formazione) ha coinvolto diciassette adolescenti interessati al teatro e in particolare alla presenza e all’esperienza dell’attore sulla scena. È stata data loro in consegna la parola “abbandono” da comprendere attraverso le sue possibili declinazioni. Una parola ardita e complessa che ha assunto molteplici forme nel corso di questi sette mesi di studio: abbandonare, sapersi abbandonare, lasciarsi toccare da un accadimento, sapersi donare. "Ci sembrava importante, dentro e fuori la scena, poter riflettere sul valore di un atto di libertà personale in grado di creare un imprevisto, un varco, un fatto capace di spezzare un meccanismo, il grigiore di un’abitudine", spiega la docente Angela Antonini.