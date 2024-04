A Viaccia Michele Marini Organic Trio

Primo concerto di Sounds on Friday stasera alle 21.30 al circolo di Viaccia con il Michele Marini Organic Trio (foto): Michele Marini (sassofoni, clarinetto, voci), Lorenzo Frati (organo hammond, tastiere, chitarre, voci, elettronica), Emiliano Barrella (batteria, percussioni, elettronica). L’ensemble presenterà il quarto album dal titolo Flash, un compact elaborato in condizioni esistenziali comuni ad un momento collettivo vissuto da tutti, quello della pandemia : il Flash è uno shock che stroncò la possibilità di lavorare dal vivo, anche se i musicisti proseguirono per la produzione di nuove musiche, superando la "scarica improvvisa". Non potendo esibirsi live, la band ha lavorato a distanza esprimendo una coesione di gruppo fortissima. Gli elementi della tavolozza sonora, riescono a descrivere paesaggi, ambientazioni immaginate che restituiscono emozione a chi ascolta , passando da atmosfere mediterranee dense di tensione armonica a momenti di passione lirica dove la voce singola degli strumenti grida forte la voglia di riscatto, di resilienza attraverso la cifra stilistica del trio. Sounds on Friday, curato da Carlotta Vettori, presenta personalità musicali emergenti, ma anche generi inediti, "ai confini del jazz". Questo appuntamento potrebbe essere anche l’emblema di qualcosa che va oltre assumendo il jazz come un racconto di cronaca sociale.

g.g.