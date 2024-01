A Palazzo Pretorio un nuovo workshop dedicato al turismo

Si terrà martedì 16 gennaio, alle 15.30, nella conferenze di Palazzo Pretorio, il quarto workshop del percorso partecipativo per la costruzione del Piano strategico per il turismo pratese. Tema della riunione sarà quello del Turismo outdoor, quindi rivolto non solo ai Cammini ma più in generale alle esperienze all’aperto caratterizzate da "lentezza" e sostenibilità. La riunione è aperta a tutti gli operatori turistici del territorio, alle Categorie economiche, alle associazioni e ai gruppi informali interessati ad approfondire l’argomento, a scambiare buone pratiche e a condividere progetti comuni. Si tratta dell’ultima riunione tematica in modalità plenaria del percorso partecipativo iniziato nel 2023, a cui seguiranno incontri più mirati alla costruzione di prodotti turistici nell’ambito provinciale. "Invitiamo tutti gli operatori del settore a partecipare, per dare un contributo all’offerta turistica della nostra area pratese – dichiara l’assessore al turismo Gabriele Bosi –. E’ proprio dall’ascolto e dallo scambio di idee con gli operatori che potremo costruire un Piano strategico funzionale ad aumentare ulteriormente l’attrattività del nostro territorio, in linea con la tendenza degli ultimi anni".