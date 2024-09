80 anni di pace raccontati sui manifesti

La pace al centro di tutto, la pace conquistata 80 anni fa dopo gli anni terribili del fascismo e della guerra, la pace di oggi, quella per cui dobbiamo tutti lottare in un mondo che sembra allontanarsene.

Il Comune di Vaiano, insieme alla Fondazione CDSE e all’ANPI di Vaiano ha lanciato, nell’80esimo Anniversario della Liberazione, il Festival della pace, manifestazione con un lungo programma di eventi che porta proprio il titolo “80 voglia di pace”, inaugurando nel salone consiliare una singolare e affascinante mostra, “50 anni di pace sui muri d’Europa: 1950 - 2000”. Una selezione di manifesti pacifisti raccolti e conservati dal Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista di Casalecchio del Reno che ripercorrono la storia degli ultimi decenni. Visitabile negli orari di apertura del Comune (lun/sab 8.30-13, martedì e giovedì anche 15-17.30) la mostra prosegue fino al 26 ottobre, una parte sarà esposta anche all’Istituto Bartolini di Vaiano, con l’obiettivo di coinvolgere la scuola e gli studenti sul tema della pace.

Ma il Festival è anche spettacoli, incontri e laboratori. Ecco i primi appuntamenti. Domani alle 16.30 nella sala Polivalente di via A. Moro si inaugura la mostra “Un mare davanti. Storie della Life Support Nave Sar di Emergency” in collaborazione con La Sartoria Auser di Vaiano. Domenica 15 alle 9 in via Braga Pedalata della pace nel centro di Vaiano. Pedalata inaugurale aperta a tutti (in autonomia) in occasione della “29 Martiri” Categoria Giovanissimi. In collaborazione con ASD Vaiano Bike.

Venerdì 20 settembre alle 21 nella sala Polivalente di via Aldo Moro, “Contro tutte le guerre: Pace e conflitti mondiali oggi”, incontro con testimonianza di un medico delle missioni di Emergency.