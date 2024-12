193° anniversario della Polizia Municipale: bilancio attività e nuovo bando assunzioni

Si è svolta nell’auditorium della Camera di Commercio la cerimonia per il 193° anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia Municipale. È stata l’occasione per fare un bilancio delle attività e anche per annunciare il bando per l’assunzione di 13 nuovi agenti.

"Un’occasione per salutare e ringraziare tutti i nostri agenti della polizia municipale che fanno un lavoro splendido, integrato, con tante unità operative sempre pronte a controllare il territorio e operare in diversi aspetti per rendere migliore la nostra città", ha detto la sindaca Ilaria Bugetti.

I numeri delle attività evidenziati dal comandante Marco Maccioni, nel 2023 si sono registrati 1329 incidenti, di cui 3 mortali (nel 2024 sono al momento 8). 47 volte in questi incidenti è stata contestata la guida in stato d’ebrezza, 5 volte l’uso di sostanze stupefacenti e sono state 18 le denunce per omissione di soccorso.

Le strade con il maggior tasso di incidentalità sono viale Leonardo da Vinci con 83 sinistri, via Roma con 48 e via Pistoiese con 40 incidenti. In 489 casi è stata contestato l’eccesso di velocità e i mesi più pericolosi sono risultati rispettivamente dicembre, giugno e ottobre, mentre le giornate più pericolose sono risultate quelle di lunedì, mercoledì e giovedì.

Nel corso del 2023 il canale youtube della Polizia municipale è cresciuto nelle iscrizioni con un incremento del 600% raggiungendo più di 1430 iscritti con 128mila visualizzazioni grazie anche ai 16 nuovi video e 8 dirette.

Tra le attività e le operazioni svolte dal Comando di piazza Macelli nel 2023 il progetto ’Lavoro sicuro’ (con Regione e Asl) che ha visto 116 interventi a quello ’Interforze Questura’ che conta 31 interventi con 33 ditte cinesi controllate, 25 sanzioni e 159 macchinari sequestrati, fino al progetto ’Black Friday’ (con Alia e Sori) con 26 interventi e 33 ditte cinesi controllate per 14 sanzioni e 15 macchinari sequestrati e al progetto interforze specifico ’Alt al Caporalato’ con 9 interventi, 10 ditte cinesi controllate, 7 sanzioni e 18 macchinari sequestrati.

Tante le attività anche dell’Unità investigativa nel corso del 2023 con tre arresti in flagranza, due misure cautelari, venti denunce a piede libero, quattro indagini ’Codice rosso’, cinque indagini per la violazione dell’articolo l’art 603 del Codice penale e quattro perquisizioni delegate.

Tra le attività messe in campo dalla polizia giudiziaria i numeri più rilevanti riguardano invece le denunce penali raccolte che sono state 365, le 392 notizie di reato inoltrate, le 201 deleghe per indagini o altre attività ma anche li 259 oggetti smarriti o rubati che sono stati ritrovati così come i 94 veicoli.