Pratomusei, al via il programma delle attività educative per le scuole

Prato, 9 settembre 2024 - Con l’avvio dell’anno scolastico, i musei della rete Pratomusei (Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo di Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto e Museo dell'Opera del Duomo di Prato, con il coordinamento del Comune di Prato) inaugurano il nuovo programma delle attività educative per l’anno scolastico 2024-2025 attraverso una serie di appuntamenti dedicati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Le attività saranno, infatti, illustrate in dettaglio attraverso un calendario di appuntamenti ad accesso libero. Il primo evento è previsto mercoledì 11 settembre alle 15 (in modalità online) con la presentazione delle proposte del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Museo del Tessuto; le responsabili dei servizi educativi saranno presenti per rispondere a tutte le richieste. Giovedì 12 settembre alle 15 presso il Museo dell'Opera del Duomo è in programma il secondo incontro, per presentare l’offerta educativa del Museo dell'Opera del Duomo; per l’occasione, prevista anche una visita guidata alla cappella maggiore di Filippo Lippi in Cattedrale. Infine, il 19 settembre alle 16 presso il Museo di Palazzo Pretorio è previsto l’ultimo incontro. Il 2024 è un anno importante per il museo, che compie dieci anni dalla sua riapertura; sarà l’occasione per presentare ai docenti le nuove acquisizioni della collezione permanente, i supporti tecnologici e sensoriali inseriti nel percorso di visita e le proposte educative rivolte agli studenti. E non è tutto: per l’anno scolastico 2024-2025 la rete museale propone una nuova opportunità per le scuole del Comune di Prato. Alle classi che vorranno acquistare la Prato Card Young (il pass per i giovani dai 7 ai 25 anni, al costo di 10 euro), Pratomusei offre una visita guidata gratuita ai percorsi permanenti di tutti e quattro i musei della rete. Grazie alla Card, gli studenti potranno continuare ad entrare nei musei ogni volta che vorranno, anche solo per ammirare un’opera o per trascorrere il proprio tempo libero circondati dalla bellezza che offre la nostra città; l’offerta è soggetta a disponibilità limitata. La carta per i giovani è una delle quattro declinazioni della Prato Card -un progetto di Pratomusei e sostenuto dalla Regione Toscana- che ha validità un anno e, oltre a permettere l’accesso ai percorsi permanenti dei musei, comprende uno sconto per la visita alle mostre temporanee e agli eventi con bigliettazione dedicata, oltre che un biglietto ridotto per un accompagnatore e sconti nei bookshop.