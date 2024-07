Prato, la pedalata in ricordo di Giovanni Iannelli

Prato, 2 luglio 2024 – A Carmignano, c'è un murales che racconta la storia di Giovanni Iannelli, un promettente giovane ciclista la cui vita è stata tragicamente spezzata in Piemonte all'arrivo di una gara ciclistica. Questo murales, oltre a essere un omaggio visivo, è un potente richiamo alla riflessione sulla sicurezza dei ciclisti sulle nostre strade. La tragica vicenda di Giovanni, per la quale la giustizia non ha ancora dato risposte, è portata avanti con instancabile determinazione dal padre Carlo, che continua a battersi affinché la memoria del figlio possa contribuire a evitare simili tragedie in futuro. Ogni giorno, attraversiamo le strade cittadine senza la consapevolezza dei rischi che i ciclisti affrontano. La storia di Giovanni ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio tra passione sportiva e sicurezza, un equilibrio che purtroppo, quel giorno, si è spezzato.

In memoria di Giovanni sabato 6 luglio alle 8 avrà luogo una pedalata commemorativa con partenza da piazza del Duomo a Prato. Carlo, il padre di Giovanni, insieme a molti altri, partirà alla volta di Carmignano, percorrendo quei 10 chilometri che sono diventati simbolo di una tradizione di solidarietà e ricordo. Questo evento non è solo un momento per ricordare una giovane vita strappata troppo presto, ma anche un'opportunità per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sicurezza stradale. La partenza è fissata per le ore 9 e l'arrivo a Carmignano è previsto intorno alle ore 10, seguito da una piccola cerimonia. È un gesto simbolico che unisce sport, memoria e impegno civile, è un potente richiamo alla riflessione sulla sicurezza dei ciclisti sulle nostre strade e dei corridori alle corse ciclistiche, ricordandoci che ogni pedalata può fare la differenza.