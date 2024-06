Prato, in scena un concerto spettacolo per Margherita Hack

Prato, 12 giugno 2024 - Ricordare Margherita Hack è un atto dovuto e necessario per tutto quello che è stata, per la sua unicità, per la sua attitudine alla vita profonda e allo stesso tempo leggerissima, gioiosa, dissacrante coraggiosa e divertente. “Ballata per Margherita Hack” è il concerto-spettacolo che Ginevra Di Marco proporrà giovedì 13 giugno nello spazio estivo Colibrì del Circolo Renzo Grassi di Prato. Interprete di una musica che attraversa mondi e generi diversi, abbracciando la cultura popolare e il miglior cantautorato, Ginevra Di Marco riprende il filo del suo sodalizio artistico con la scienziata - scomparsa nel 2013 - con cui ha realizzato numerosi spettacoli, un progetto immortalato anche nel libro/dvd “L’anima della Terra vista dalle stelle”. Una serata di ricordi, aneddoti, canzoni e racconti carichi di vita e di significato. “Una personalità come quella di Margherita Hack – spiega Ginevra Di Marco - lascia il segno nell’esperienza di chi l’ha frequentata, come noi, per quattro anni con lo spettacolo ‘L’anima della Terra vista dalle stelle’: una traccia profonda che affiora dai ricordi e si trasforma in una sorgente viva di stimoli e pensieri nuovi”. Con Ginevra, sul palco, ci saranno Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e Andrea Salvadori alla chitarra classica e sound elettronico. Biglietto 10 euro, prevendite circuito Xceed. Maurizio Costanzo