“Una bici x tutti“, ecco il suo futuro con 15 giovanissimi e 8 esordienti

La società "Una Bici X Tutti" ha scelto la cornice di Villa Crastan a Pontedera per disegnare il suo futuro, presentando il programma organizzativo e le due squadre per l’imminente stagione. Una solida base di insegnamento per i ragazzi ed un ricco programma organizzativo svolto con professionalità, gli aspetti che caratterizzano l’attività e dei quali hanno dato atto al presidente della società Claudio De Angeli, la delegata allo sport del Comune di Pontedera Alice Paletta, ed i dirigenti della Federciclismo, Cavaldonati, Micheli e Procino. Tra le gare da organizzare il 2° Giro della Valdera juniores a tappe. La gara giovanissimi a Casciana Terme e quella di Gravel a Chianni e la collaborazione per altri eventi come il recente G.P. Giuliano Baronti per juniores. Quanto alle squadre il presidente De Angeli con i suoi collaboratori (i vice Ciucci e Grassi) sta effettuando un lavoro assiduo nel promuovere l’avviamento al ciclismo con iniziative ad hoc. Esordienti: Niccolò Arcangeli, Davide Bimbi, Mattia Lombardi, Federico Boscaini, Lorenzo Pacella, Stefano Franchi, Yasim Houria, Francesco Rocchiccioli. DS Ivo Bacci, Lorenzo Zanobini, Fausto Terreni, Salvatore Palumbo; collaboratore Francesco Costagli. Giovanissimi: Brando Caleca, Ludovica D’Annibale, Damiano Giallantini, Edoardo Amato, Edoardo Boscaini, Emma D’Annibale, Viola Marzocchi, Dario Lupi, Camilla Guerrieri, Virgilio Filidei, Edoardo Giallantini, Marco Morelli, Alessio Amato, Gioele Di Salvo Lorenzo Marzocchi. D.S. Federico D’Annibale, Mirco Buti, Alessandro Moscardini.

Antonio Mannori