Serie D. Mobilieri per la svolta mosse di mercato

Sarà il mese di dicembre decisivo per la formazione dei Mobilieri Ponsacco? Un interrogativo che avrà la prima risposta domenica prossima contro la squadra del Tau Calcio al Comunale. Seguiranno la trasferta a Gavorrano (il 10 dicembre) poi, la settimana successiva, la compagine rossoblusarà ospite del Figline mentre la conclusione del girone di andata si avrà mercoledì 28 dicembre al Favilli-Pennati di Cenaia. Certo la sconfitta di Seravezza ha creato disappunto fra i tifosi. "La squadra non si assolve – ripetono all’unisono i tifosi – dopo questo ko, ma guardando il gioco, oltre il risultato, i rossoblu non hanno sfigurato. Hanno segnato due gol, mancando il pareggio varie volte. e hanno creato palle-gol più di tutti gli altri incontri. Poi gli eurogol del Seravezza, autentici missili balistici hanno fatto la differenza". Ora c’è da affrontare la mina vagante della formazione di Altopascio che con 23 punti e a ridosso della zona play off.

La formazioni di Venturi ha subito due sole sconfitte col Seravezza 1 a 2 ed a Gavorrano 1 a 0 con formazioni che occupano il secondo e terzo posto della classifica. In casa rossoblu si scaldano i motori in materia di mercato di riparazione per ora si registrano le cessioni del difensore Alberto Arrighini passato all’Urbino Taccola (Promozione), mentre il centrocampista Mattia Felleca (2004) torna al Cagliari. Sul fronte acquisti è confermato l’ingaggio di Monè (2005) dalla Fiorentina con possibile esordio domenica prossima. Sulla agenda ponsacchina frullano diversi nomi come Tigani del Giviborgo e Giustarini del Grosseto ed altri papapbili tenuti top secret.

"Dobbiamo rimetterci in corsa almeno per la zona playout e stiamo vagliando alcune situazione con il ds Aringhieri – dice mister Bozzì –: un centrocampista ed un attaccante ma dobbiamo rientrare nel badget. Intanto per coprire le ultime uscite abbiamo ben avviato contatto con il Genoa ed il Cosenza per due under interessanti il cui trasferimento potrebbe slittare a gennaio col mercato dei professionisti ma il loro arrivo è certo".

Luciano Lombardi